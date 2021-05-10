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İstanbul'da kömürlüğe kumar baskını

Bağcılar’da polis ekiplerinin daire görünümlü kumarhaneye düzenlediği baskında, yaşlı adam polisten kaçmak için yaklaşık 2 metre yükseklikten aşağı atlayarak kömürlüğe saklandı.

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