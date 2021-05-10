Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kömürlüğe kumar baskını İstanbul'da kömürlüğe kumar baskını 10 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 12:01 Bağcılar’da polis ekiplerinin daire görünümlü kumarhaneye düzenlediği baskında, yaşlı adam polisten kaçmak için yaklaşık 2 metre yükseklikten aşağı atlayarak kömürlüğe saklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6098f669fe57ed09b03f1903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'nın 4 odalı, çelik kapılı mağarası bulundu Cami hoparlöründen oruç bedduası: ''Tutmayanın başı ağrısın'' Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! İzleyiciyi şaşırtan anlar İsrail zulmü bitmiyor! Filistinlilere ateş açtılar Sadakatsiz'de büyük gizem çözülüyor Denizde inanılmaz anlar; köpekbalığını son anda fark etti Adana Demirspor taraftarları sokaklara döküldü Devasa kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı Anneler Günü'nde kahreden olay!