Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da metrobüs yangını İstanbul'da metrobüs yangını 02 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 11:30 İstanbul'da Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüsün motorunda yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c002245642d96c99429fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adana'da rüyasında görüp çalışmalara başlayıp petrol buldu Asgari ücret açıklanırken mikrofon açık kaldı, Erdoğan'ın o sözü olay oldu Çölden ''herhalde dünyanın sonu geliyor'' dedirten görüntü Canlı yayına damgasını vuran ekonomi tartışması: ''Sen nerede yaşıyorsun ya ?'' Kaçak Afganlar firarda! Telleri kesip kaçtılar, vatandaş silahlanıp peşlerine düştü Yolu kesip silahını çekip vurdu! Genç kadın kanlar içerisinde kaldı ''Ankara Büyükşehir Belediyesi bu mazgalları yapmasaydı felaket olurdu'' Sansür, tehdit, yaptırım... Üniversitelileri durduramadılar! Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul savunması