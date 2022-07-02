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İstanbul'da metrobüs yangını

İstanbul'da Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüsün motorunda yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

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