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  3. 24 Ekim 2020 17:10

İstanbul'da rezidansta silahlı saldırı! Yaralılar var

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İzmir'de faciadan dönüldü! Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi
İzmir'de faciadan dönüldü! Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi
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Görüntüler infial yarattı! ABD'de bir ''George Floyd'' vakası daha
Görüntüler infial yarattı! ABD'de bir ''George Floyd'' vakası daha
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İstanbul’da 74 yaşındaki ''KOAH hastası torbacı''' yakalandı
İstanbul’da 74 yaşındaki ''KOAH hastası torbacı''' yakalandı
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Müşterisini ''gebertirim seni'' diyerek tehdit eden taksici konuştu
Müşterisini ''gebertirim seni'' diyerek tehdit eden taksici konuştu
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Burası İstanbul! ''Yalvardım, test yapmadılar!''
Burası İstanbul! ''Yalvardım, test yapmadılar!''
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Koronavirüs testi pozitif çıkan, Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Koronavirüs testi pozitif çıkan, Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
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