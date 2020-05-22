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  3. 22 Mayıs 2020 11:25

İstanbul'da yağmur trafiği olumsuz etkiledi

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağışlı hava sabah saatlerinde de etkisini gösterirken, trafiği olumsuz etkiledi. Mesai saatinin başlamasıyla yollarda yerini alan araçlar E-5 üzerinde yoğun trafik kuyrukları oluşturdu.

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