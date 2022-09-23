Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'daki 1,5 milyon Euro'luk Sırp çete infazı kamerada! İstanbul'daki 1,5 milyon Euro'luk Sırp çete infazı kamerada! 23 Eylül 2022 Cuma Saat: 14:55 İstanbul'da trafikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in katil zanlılarıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632d9eaadb3fbc0f2f28d463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 57 bin TL’lik cep telefonunu almak için kuyruğa girdiler İzmir'de korkutan yangın! Alevler fabrikayı sardı Mansur Yavaş'ın vatandaşla diyaloğu gündem oldu İstanbul'da simitçi heykelinin simitlerini çaldılar Kılıçdaroğlu'ndan tarihi çağrı: ''Artık karar verin!'' Cem Uzan Suriyeli sığınmacılarla ilgili planını anlattı Okuldaki ölümde sır perdesi aralandı! 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı Siirt'te ''ışık Hadisesi'' nöbeti... Yüzlerce kişi sabaha kadar burada bekledi Yabancı uyruklu kaçaklara ev kiralayanlara büyük ceza