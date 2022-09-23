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  4. İstanbul'daki 1,5 milyon Euro'luk Sırp çete infazı kamerada!

İstanbul'daki 1,5 milyon Euro'luk Sırp çete infazı kamerada!

İstanbul'da trafikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in katil zanlılarıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

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