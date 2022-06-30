Anasayfa Video Galeriler Gündem Jüri de ağzı açık izledi! Sosyal medyayı sallayan dans şov Jüri de ağzı açık izledi! Sosyal medyayı sallayan dans şov 30 Haziran 2022 Perşembe Saat: 09:20 Amerika’nın ünlü yetenek programı America’s Got Talent yarışmasına katılan Lübnanlı dansçılar sergiledikleri şovla jürinin de izleyicinin de ağzını açık bıraktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bd40b92f84c77a471ba2f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hülya Avşar'dan plajda şezlong sporu paylaşımı olay oldu TEM'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı Mansur Yavaş sahnede seymenlere eşlik edip, Ankara Havası oynadı İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert tepki: ''Bu kararın altında ezilirler'' Akit TV'den skandal yayın: ''Laiklerin kafası basmıyor, beyinsiz adamlar'' Şaşkına çeviren olay: Tamire gönderilen kanepeden altın fışkırdı ''2 buçuk milyar maaş benim arabamın mazotuna yetmez'' demişti: Ümit Erdim helallik istedi Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'yi vurma anının yeni görüntüsü TEM'de korkunç kaza, 11 araç birbirine girdi