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Kahraman itfaiyeci canını hiçe saydı!

Meksika’nın başkenti Mexico City’de çıkan yangında cesur itfaiyeci, olası bir patlamayı önlemek için alev alan tüp gazı sırtına alarak yanan binanın dışına çıkardı.

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