Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahraman itfaiyeci canını hiçe saydı! Kahraman itfaiyeci canını hiçe saydı! 19 Ekim 2021 Salı Saat: 08:40 Meksika’nın başkenti Mexico City’de çıkan yangında cesur itfaiyeci, olası bir patlamayı önlemek için alev alan tüp gazı sırtına alarak yanan binanın dışına çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616e5a4571078555e26be813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yerli otomobil TOGG'tan ''Bizi izlemeye devam edin'' paylaşımı TSK'da 'FETÖ' operasyonu: 158 gözaltı kararı var Trafik cezası kesilen sürücü, aracını ateşe verdi Gurbetçi vatandaş ''kimse nankörlük yapmasın'' diye paylaştı sosyal medya karıştı Yeşil sahada akılalmaz olay! Rakibin attığı gole sevinince... Ödül töreniyle vurgun iddiası! Dernek başkanı Azra Akın sessizliğini bozdu Müge Anlı'ya gelen isimsiz ihbar mektubu ortalığı karıştırdı SADAT Başkanının TSK’yı anlattığı video ortaya çıktı Yangınların küle çevirdiği cennette tabiat ana küllerinden yeşeriyor