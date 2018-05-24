SON DAKİKA
ANKARA'DA BÜYÜK PATLAMA ! ÖLÜ VE YARALILAR VAR !
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Mayıs 2018 15:35

Kanal 7'deki iftar programında şoke eden soru

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan 'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında izleyiciden gelen ağda sorusuna Nursaçan'ın verdiği yanıt gündem yarattı.

Bilgin Pro
Video Galeri
2020 Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul’da
2020 Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul’da
Video Galeri
İşte AK Parti'nin yeni seçim şarkısı
İşte AK Parti'nin yeni seçim şarkısı
Video Galeri
Altındaki rekor düğün çeyreklerini yarım grama düşürdü
Altındaki rekor düğün çeyreklerini yarım grama düşürdü
Video Galeri
İftar yemeğini itfaiye kurtardı
İftar yemeğini itfaiye kurtardı
Video Galeri
Arkadaşlarının ofisini basan kızlar terör estirdi
Arkadaşlarının ofisini basan kızlar terör estirdi
Video Galeri
Yeni dönemin adını şöyle koyabiliriz...
"Yeni dönemin adını şöyle koyabiliriz..."
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM