Kapkaç terörü geri döndü! İstanbul'da yaşlı kadın kabusu yaşadı

İstanbul'da Beyoğlu’nda motosikletli ve kasklı iki kapkaççı hedef aldıkları 5 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. O anlar saniye saniye kameralara da yansıdı.

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