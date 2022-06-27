Anasayfa Video Galeriler Gündem Kapkaç terörü geri döndü! İstanbul'da yaşlı kadın kabusu yaşadı Kapkaç terörü geri döndü! İstanbul'da yaşlı kadın kabusu yaşadı 27 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 12:35 İstanbul'da Beyoğlu’nda motosikletli ve kasklı iki kapkaççı hedef aldıkları 5 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. O anlar saniye saniye kameralara da yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b979e70121a36827672153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte moto kuryeye silahlı darp Sayıştay'ın Atatürk Orman Çiftliği raporunda korkunç ayrıntı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 2 kişi tutuklandı Gürültü yapan eşini süpürgenin kablosuyla boğdu Taksiciye ''Sür lan'' deyince ortalık karıştı Kuyumcuda dehşet anları Valilikten Ümit Özdağ'a yasağı! Şehrin girişi kapatıldı Melis Sezen'den ''çılgın dans" videosu MHP'den Davutoğlu'na günler sonra videolu yanıt