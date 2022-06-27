  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kapkaç terörü geri döndü! İstanbul'da yaşlı kadın kabusu yaşadı

Kapkaç terörü geri döndü! İstanbul'da yaşlı kadın kabusu yaşadı

İstanbul'da Beyoğlu’nda motosikletli ve kasklı iki kapkaççı hedef aldıkları 5 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. O anlar saniye saniye kameralara da yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Trafikte moto kuryeye silahlı darp
Sayıştay'ın Atatürk Orman Çiftliği raporunda korkunç ayrıntı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 2 kişi tutuklandı
Gürültü yapan eşini süpürgenin kablosuyla boğdu
Taksiciye ''Sür lan'' deyince ortalık karıştı
Kuyumcuda dehşet anları
Valilikten Ümit Özdağ'a yasağı! Şehrin girişi kapatıldı
Melis Sezen'den ''çılgın dans" videosu
MHP'den Davutoğlu'na günler sonra videolu yanıt