Anasayfa Video Galeriler Gündem Karayipler'de yanardağ patladı Karayipler'de yanardağ patladı 10 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 11:45 Ada ülkesi St. Vincent ve Grenadinler'de, 42 yıldır uykuda olan La Soufrière yanardağı patladı. 10 kilometre yüksekliğe çıkan kül bulutunun gökyüzünü kapladığı aktarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607165beca5e3e6ed7225d63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çukur dizisinde bir ayrılık daha Tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var! Tunceli kırsalı Eren-7 operasyonuyla temizleniyor CHP'den Erdoğan'a ''Saray'da yeni FETÖ yapılanması'' iması! Ankara'da korku dolu saatler! Geceyi sokakta geçirdiler Trafikte polis şiddeti kamerada! Evire çevire dövdü Sinop'ta hortum paniği kamerada Şanlıurfa'da akraba ailelerin kavgası kanlı bitti TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!