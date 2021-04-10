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Karayipler'de yanardağ patladı

Ada ülkesi St. Vincent ve Grenadinler'de, 42 yıldır uykuda olan La Soufrière yanardağı patladı. 10 kilometre yüksekliğe çıkan kül bulutunun gökyüzünü kapladığı aktarıldı.

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