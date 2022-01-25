  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Karda donan Türk Bayrağı'nı bırakmadı

Karda donan Türk Bayrağı'nı bırakmadı

İstanbul Arnavutköy’de bir vatandaş karla kaplı yolda fark ettiği Türk bayrağını yerden alarak önce karlardan temizledi, ardından yanına alarak oradan uzaklaştı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kuzey Marmara Otoyolu kabusu kuşbakışı görüntülendi
Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video
Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı
TEM otoyolu ''otomobil mezarlığı''na döndü
Şafak Sezer karda mahsur kaldı: ''Allah rızası için sesimizi duyun''
İstanbul'da ilginç görüntü! Herkes yolda kaldı, bir tek o kalmadı!
Cem Uzan'ın 2022 yılı dolar kuru tahmini ''yok artık'' dedirtti!
Pes! Vallahi pes, billahi pes! Kardan adam hırsızlığı kamerada!
İran'ın Türkiye'ye doğal gazı kesmesinin asıl nedeni bu mu ?