Anasayfa Video Galeriler Gündem Karda donan Türk Bayrağı'nı bırakmadı Karda donan Türk Bayrağı'nı bırakmadı 25 Ocak 2022 Salı Saat: 10:25 İstanbul Arnavutköy’de bir vatandaş karla kaplı yolda fark ettiği Türk bayrağını yerden alarak önce karlardan temizledi, ardından yanına alarak oradan uzaklaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61efa606e93706377f0d6f93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kuzey Marmara Otoyolu kabusu kuşbakışı görüntülendi Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı TEM otoyolu ''otomobil mezarlığı''na döndü Şafak Sezer karda mahsur kaldı: ''Allah rızası için sesimizi duyun'' İstanbul'da ilginç görüntü! Herkes yolda kaldı, bir tek o kalmadı! Cem Uzan'ın 2022 yılı dolar kuru tahmini ''yok artık'' dedirtti! Pes! Vallahi pes, billahi pes! Kardan adam hırsızlığı kamerada! İran'ın Türkiye'ye doğal gazı kesmesinin asıl nedeni bu mu ?