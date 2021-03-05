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Kaymakamdan esnafa: ''Biz tutanağı tutalım da...''

Zonguldak’ta bir eczaneye kaymakam tarafından baskın yapıldı. Baskında eczane çalışanlarına sırada maske takmadıkları gerekçesiyle ceza kesildi. Vali videoda maskeli oldukları görülen çalışanların itirazlarını dinlemeden eczaneden ayrıldı.

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