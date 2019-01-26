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  3. 26 Ocak 2019 15:26

Kaynanasıyla yasak aşk yaşayan damatla ilgili yeni gelişme

Kaynanasıyla yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan 37 yaşındaki damat Sedar İ., eşinin dayısını öldürmüş, kayınbiraderini yaralamıştı. Mahkeme, sanığa tahrik indirimi uygulayarak, müebbet hapis cezasını 15 yıla indirdi.

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Şoförün dikkati sayesinde kurtuldu
Şoförün dikkati sayesinde kurtuldu
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"Patlama sarsıntısı 1 kilometre öteden hissedildi”
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Hastaneyi vuran hortum güvenlik kamerasında
Hastaneyi vuran hortum güvenlik kamerasında
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Şalvarlı teyzelerin kızak keyfi
Şalvarlı teyzelerin kızak keyfi
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Pompalı tüfekli soygunculara tabureli savunma
Pompalı tüfekli soygunculara tabureli savunma
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Antalya Havalimanı'nda hortum anı kamerada
Antalya Havalimanı'nda hortum anı kamerada
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