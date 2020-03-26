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  3. 26 Mart 2020 09:45

Koronavirüse meydan okuyan ''ahmak'', koronavirüse yakalandı!

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tuvalet klozetini yalayan Larz isimli sosyal medya fenomeni, Covid-19 hastalandığına yakalandığını duyurdu.

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Sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale
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