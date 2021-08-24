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Kürtçe konuşan kadını yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti

Didem Arslan Yılmaz, Show TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına telefonla bağlanan bir kadını Kürtçe konuştuğu için yayından aldı.

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