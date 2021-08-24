Anasayfa Video Galeriler Gündem Kürtçe konuşan kadını yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti Kürtçe konuşan kadını yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti 24 Ağustos 2021 Salı Saat: 22:20 Didem Arslan Yılmaz, Show TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına telefonla bağlanan bir kadını Kürtçe konuştuğu için yayından aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61254677194d214669101873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu 'vosvos' tam 15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır AK Partili isimden skandal paylaşım! 13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu A-101'de bölge sorumlusundan kadına şiddet kamerada İBB'nin İstanbul Yenileniyor kampanyasına rekor başvuru Belediye Başkanı'nın ''84 model klasik'' makam aracı dikkat çekti Gümrük'te 1.2 milyon TL'lik hırsızlık kamerada Hainler 12'den vuruldu! Irak'ın kuzeyinde 28 hedef imha edildi Erdoğan'ın memleketinde büyük kavga! Başrolde tanıdık bir şirket var