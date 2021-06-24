Listede birinci sıradaydı: O ilde vakalar neredeyse sıfırlandı!

Türkiye'de nisan ayının başında en fazla vakanın olduğu il olan Ordu'da, alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar sonuç verdi.

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