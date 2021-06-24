Anasayfa Video Galeriler Gündem Listede birinci sıradaydı: O ilde vakalar neredeyse sıfırlandı! Listede birinci sıradaydı: O ilde vakalar neredeyse sıfırlandı! 24 Haziran 2021 Perşembe Saat: 16:25 Türkiye'de nisan ayının başında en fazla vakanın olduğu il olan Ordu'da, alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar sonuç verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d487cb38d2731fbb590313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eşini öldürüp polislerle çatışmaya girdi İmamoğlu, Bakan'ın da Kanal İstanbul proje alanında olduğunu öğrenince espriyi patlattı Çocuğun eline silah veren kişi muhtar çıktı Saygı Öztürk açıkladı: Cumhurbaşkanlığı'ndan Sedat Peker'in iddialarına doğrulama Kanal İstanbul inşaatı böyle görüntülendi Toprağa gömülen köpekleri çocuklar kurtardı ATV'de büyük skandal! Atatürk'ün sözü bizans komutanına söyletildi! Akşener, korumalarının müdahale ettiği gazetecilerden özür diledi AK Partili milletvekilinden Sezgin Baran Korkmaz’a övgüler