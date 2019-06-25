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  3. 25 Haziran 2019 18:35

Maltepe’de silahla yaralamaya karışan şahsın kendini vurduğu anlar kamerada

Maltepe’de silahla yaralama olayına karışan Doğan G. (30), polisten kaçarak kendisini kilitlediği oto yıkamacıda polisin tüm ikna çabalarına rağmen teslim olmayıp kendisini başından vurdu. İntihar eden şahsın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. İki kez tutukluk yapan silahın üçüncü seferde ateş almasıyla şahsın hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı....

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