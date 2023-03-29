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Marmara Üniversitesi'nde göçük: 1 kişi toprak altında kaldı

İstanbul'da Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde yol çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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