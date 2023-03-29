Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmara Üniversitesi'nde göçük: 1 kişi toprak altında kaldı Marmara Üniversitesi'nde göçük: 1 kişi toprak altında kaldı 29 Mart 2023 Çarşamba Saat: 14:35 İstanbul'da Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde yol çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6424228001049c0a607104a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim Erdoğan asgari ücret için zam tarihini açıkladı Ormanda yetişiyor, fiyatı altınla yarışıyor! Köylüler her yerde onu arıyor Bakan Bilgin asgari ücret ek zam için şartı açıkladı Apartmanda kalorifer kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü Gıda sahtekarları iş başında: Sucuğun içinden bakın ne çıktı! Pişkin hırsız kamerada! Kendininkileri bırakıp çaldı Ramazan'da vatandaş soluğu uçurumun kenarındaki türbede aldı İstanbul'un yanı başında! Bu kentte kiralık daire kalmadı