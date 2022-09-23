Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmaris'te yangının acı bilançosu açıklandı Marmaris'te yangının acı bilançosu açıklandı 23 Eylül 2022 Cuma Saat: 15:55 Muğla'nın Marmaris ilçesinde 19 saat süren orman yangınında, 500 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632dacbc9ababf3168677d53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı yanıtı: ''Onların derdi bizi niye gersin?'' Oh içimizin yağları eridi! Kadına şiddete, tekme tokat dayak! İstanbul'daki 1,5 milyon Euro'luk Sırp çete infazı kamerada! 57 bin TL’lik cep telefonunu almak için kuyruğa girdiler İzmir'de korkutan yangın! Alevler fabrikayı sardı Mansur Yavaş'ın vatandaşla diyaloğu gündem oldu İstanbul'da simitçi heykelinin simitlerini çaldılar Kılıçdaroğlu'ndan tarihi çağrı: ''Artık karar verin!'' Cem Uzan Suriyeli sığınmacılarla ilgili planını anlattı