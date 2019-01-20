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  3. 20 Ocak 2019 16:16

Mecidiyeköy'de Mustafa Sarıgül'e sevgi seli

CHP'den Şişli Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Sarıgül, Mecidiyeköy sakinleriyle buluştu.

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