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  3. 08 Nisan 2020 16:15

Meclis Genel Kurulu'nda kavga

TBMM Genel Kurulu'nda, MHP ve HDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Genel Kurul'a ara verildi

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