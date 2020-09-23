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  3. 23 Eylül 2020 12:30

Mehmetçiğe kesintisiz atış imkanı sağlayan yerli sistem

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kesintisiz atış imkanı sağlayan taşınabilir mühimmat sistemi hakkında bilgi verdi.

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