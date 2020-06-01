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  3. 01 Haziran 2020 22:40

Metrobüs ve tramvay duraklarındaki kalabalık korkuttu

1 Haziran'da açıklanan normalleşme adımlarından sonra iş çıkışlarında Metrobüs ve tramvay duraklarındaki yoğunluk adeta virüse davetiye çıkardı.

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