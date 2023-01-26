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  4. Millet İttifakı'nda deprem! İYİ Partili Paçacı istifa etti

Millet İttifakı'nda deprem! İYİ Partili Paçacı istifa etti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadıklarını belirten İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, görevinden istifa etti.

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