Anasayfa Video Galeriler Gündem Millet İttifakı'nda deprem! İYİ Partili Paçacı istifa etti Millet İttifakı'nda deprem! İYİ Partili Paçacı istifa etti 26 Ocak 2023 Perşembe Saat: 18:00 Güncelleme: 26 Ocak 2023 Perşembe 18:00 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadıklarını belirten İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, görevinden istifa etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d295857f0bf25b0b6fc753" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşte Türkiye'nin en soğuk yeri: Sıcaklık eksi 28 dereceye düştü Bir ilimiz buz kesti! Kilitler dondu, vatandaş kapıda kaldı Kuraklık bir gölümüzü daha yuttu! Göldü çöl oldu İşine son verilince elinde silahla belediyeyi bastı TÜPRAŞ işçileri 4 ilde eylem kararı aldı Müstehcenlikten yargılanan Merve Taşkın beraat etti; kıyafeti olay oldu İstanbul'da taksilerde yeni dönem başladı İstanbul'da 3 scooter firması piyasadan çekildi Altılı Masa'dan videolu paylaşım