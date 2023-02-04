Anasayfa Video Galeriler Gündem Miting öncesi Erdoğan'ın afişlerini dereye attılar Miting öncesi Erdoğan'ın afişlerini dereye attılar 04 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 10:15 Güncelleme: 04 Şubat 2023 Cumartesi 10:15 Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın Aydın'da düzenleyeceği miting öncesinde, üzerinde Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu afişleri dereye attılar. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63de0607cb08ad6628134127" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında diplomasını yırtmıştı; tutuklandı! Yüzde 73'1ük maaş zammına mehterli kutlama Şehir Hastanesi'nin açılışı 7'nci kez ertelendi Sonunda başardılar! Bakan Koca bu video ile teşekkür etti Eşi ve kendisine silahla saldıranı otomobille çarparak öldürdü Hortum, dolu, sağanak... Bodrum'da hayat felç oldu! Erdoğan: Tek parti zihniyetini sandığa gömeceğiz Soylu'dan büyükelçiye çok sert sözler: Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek Aile dizisinin yayın tarihi açıklandı; yeni fragman geldi