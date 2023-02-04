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Miting öncesi Erdoğan'ın afişlerini dereye attılar

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın Aydın'da düzenleyeceği miting öncesinde, üzerinde Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu afişleri dereye attılar.

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