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  3. 21 Ocak 2021 20:00

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan balkonda aşka geldi!

Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşı Gökhan Alkan ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından sevgilisini öpücüklere boğduğu anları paylaştı.

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