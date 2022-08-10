Nihat Doğan’ın düğününde bir silahlı maganda şovu

Şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan ile dünya evine girdi. Bir yıldır birlikte oldukları belirtilen çiftin düğününde bir kişinin elindeki silah ile havaya ateş açması tepki çekti.

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