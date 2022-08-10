Anasayfa Video Galeriler Gündem Nihat Doğan’ın düğününde bir silahlı maganda şovu Nihat Doğan’ın düğününde bir silahlı maganda şovu 10 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 11:40 Şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan ile dünya evine girdi. Bir yıldır birlikte oldukları belirtilen çiftin düğününde bir kişinin elindeki silah ile havaya ateş açması tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f36f12ddca8065385438e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suudi iş insanının kürsüdeki ölüm anı kamerada Her açıklaması olay olan imam yine gündemde: ''Yapanın geri zekalı olması lazım!'' 4 kişi yaralanmıştı! Silahlı kız kaçırma kavgası kamerada Şiddet uyguladığı eşini hastaneye kadar takip edip, sağlık çalışanlarına da saldırdı AK Parti'nin kampanya şarkısı Orhan Gencebay'dan Lunaparkta dehşet! Komiser yardımcısı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Akıllara durgunluk veren olay: Lüks cip sürücüsü geçiş ücreti ödememek için bakın ne yaptı! Kütahyalı yaşlı adam boş duran araziyi adeta cennete çevirdi Akılalmaz hırsızlık: Bizi patron gönderdi diyerek...