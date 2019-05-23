  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Mayıs 2019 20:35

Ölen eşinin cansız bedeni başında çaresizce ağladı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol çalışma alanına girerek ters döndü. Kazada sürücü ölürken yanındaki yaralı kurtulan eşi ise araç başında yaşlı gözlerle uzun süre kocasını izledi. Kaza, Başiskele Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asaf Saner idaresindeki 41 RF 162 plakalı otomobil seyir halinde kontrolden...

Video Galeri
Üzerine araç sürdü, keser sapıyla saldırdı: Pompalıyla ateş açtı
Üzerine araç sürdü, keser sapıyla saldırdı: Pompalıyla ateş açtı
Video Galeri
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Video Galeri
Günün Özeti
Günün Özeti
Video Galeri
Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkisini ifşa etti !
Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkisini ifşa etti !
Video Galeri
Serasını sulamak için açtığı sondaj kuyusundan alev püskürdü
Serasını sulamak için açtığı sondaj kuyusundan alev püskürdü
Video Galeri
Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni askerlik sistemi paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni askerlik sistemi paylaşımı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM