Ölen eşinin cansız bedeni başında çaresizce ağladı
23 Mayıs 2019 20:35
Ölen eşinin cansız bedeni başında çaresizce ağladı
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol çalışma alanına girerek ters döndü. Kazada sürücü ölürken yanındaki yaralı kurtulan eşi ise araç başında yaşlı gözlerle uzun süre kocasını izledi. Kaza, Başiskele Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asaf Saner idaresindeki 41 RF 162 plakalı otomobil seyir halinde kontrolden...