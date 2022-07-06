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Oytun Erbaş iş başında: ''Dışkısı bol olan uzun yaşar''

''Koronavirüs Türklere bulaşmaz" çıkışıyla hafızalara kazınan Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, bu sefer ''Dışkısı bol olan uzun yaşar'' açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

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