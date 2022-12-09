  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Polisten kaçarken ineklere yakalandı

Polisten kaçarken ineklere yakalandı

İngiltere'de bir şüpheli, polisten kaçarken peşine takılan inekler yüzünden yakayı ele verdi. Olay anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı
İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine dev operasyon
Karamollaoğlu'ndan tepki çekecek çocuk gelin açıklaması
Tren istasyonunda korkunç an kamerada
Bekçiler kokudan şüphelendi, evden çıkanlar şoke etti
Kabus geri döndü: 13 bin kuş itlaf edildi
Rusya'da AVM'de yangın! Ölü ve yaralılar var
90 yaşındaki kadın banka soygununu böyle engelledi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan asgari ücret açıklaması