Anasayfa Video Galeriler Gündem Polisten kaçarken ineklere yakalandı Polisten kaçarken ineklere yakalandı 09 Aralık 2022 Cuma Saat: 11:00 İngiltere'de bir şüpheli, polisten kaçarken peşine takılan inekler yüzünden yakayı ele verdi. Olay anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6392eb2147717856880ef443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine dev operasyon Karamollaoğlu'ndan tepki çekecek çocuk gelin açıklaması Tren istasyonunda korkunç an kamerada Bekçiler kokudan şüphelendi, evden çıkanlar şoke etti Kabus geri döndü: 13 bin kuş itlaf edildi Rusya'da AVM'de yangın! Ölü ve yaralılar var 90 yaşındaki kadın banka soygununu böyle engelledi TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan asgari ücret açıklaması