Saadet Partisi'nden bir video daha: ''Pandemi otel''

Saadet Partisi resmi sosyal medya hesabından AK Parti'nin turizm sezonu için yaptığı adımları eleştiren bir video paylaştı.

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