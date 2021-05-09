Anasayfa Video Galeriler Gündem Saadet Partisi'nden bir video daha: ''Pandemi otel'' Saadet Partisi'nden bir video daha: ''Pandemi otel'' 09 Mayıs 2021 Pazar Saat: 19:06 Saadet Partisi resmi sosyal medya hesabından AK Parti'nin turizm sezonu için yaptığı adımları eleştiren bir video paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6098086acc2a33323d5ad9c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Anneler Günü'nde kahreden olay! Baskın sonrası ilginç görüntüler: Fiziki tedavi yapıyorum Otoyolda kadına şiddet anları kamerada! Otomobil yokuş aşağı kaydı, facianın eşiğinden dönüldü! Alaşehir Çayı siyah akıyor Çizgi film furyasına Sağlık Bakanlığı da Çılgın Hırsız paylaşımıyla katıldı! Uzaydan heyecanlandıran paylaşım! NASA paylaştı DEAŞ'ın 3 kilit ismi daha yakalandı Pes! Vallahi pes, billahi pes! HES kodlu kumarhane kurmuşlar!