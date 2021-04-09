Anasayfa Video Galeriler Gündem Şanlıurfa'da akraba ailelerin kavgası kanlı bitti Şanlıurfa'da akraba ailelerin kavgası kanlı bitti 09 Nisan 2021 Cuma Saat: 22:55 Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada bir kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6070b1426c079f3f25236ae7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte polis şiddeti kamerada! Evire çevire dövdü Sinop'ta hortum paniği kamerada TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var! Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a kahkaha göndermesi Ersin Korkut'tan tepki çeken sözler: ''Amed bizim başkentimiz'' 4 PKK'lı terörist daha öldürüldü 4 gözle beklediğimiz yerli koronavirüs aşısında beklenen haber geldi Kan donduran aile cinayetinde yeni gelişme Sosyal medya fenomenine ölüm tehdidi: ''Tecavüz edip parçalarını ormana atacağız''