Şanlıurfa'da akraba ailelerin kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada bir kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6070b1426c079f3f25236ae7" allowfullscreen></iframe>