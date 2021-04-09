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Şanlıurfa'da akraba ailelerin kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada bir kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

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