  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 07 Ağustos 2019 17:29

Sapanca'da restorana bombalı saldırı

Sapanca Gölü kıyısında bulunan restorandan alacaklı olduğu belirtilen 2 kişi, kameriyerede el yapımı bomba patlattı. İki zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Görme engelli yollarını böyle işgal ettiler
Görme engelli yollarını böyle işgal ettiler
Video Galeri
Milas’ta orman yangını
Milas’ta orman yangını
Video Galeri
Kırmızı ışıkta U dönüşü yapan tıra minibüs çarptı
Kırmızı ışıkta U dönüşü yapan tıra minibüs çarptı
Video Galeri
Interpol’ün aradığı cip, Suriye’ye götürülmek istenirken ele geçirildi
Interpol’ün aradığı cip, Suriye’ye götürülmek istenirken ele geçirildi
Video Galeri
Maaşını alamadığı iş yerini benzin döküp yaktı
Maaşını alamadığı iş yerini benzin döküp yaktı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM