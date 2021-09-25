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Sedat Peker'in bilgi kaynağını canlı yayında açıkladı

Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, katıldığı canlı yayında yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çeken organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kaynağını açıkladı.

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