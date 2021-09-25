Anasayfa Video Galeriler Gündem Sedat Peker'in bilgi kaynağını canlı yayında açıkladı Sedat Peker'in bilgi kaynağını canlı yayında açıkladı 25 Eylül 2021 Cumartesi Saat: 12:00 Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, katıldığı canlı yayında yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çeken organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kaynağını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614ee5362f125758163c1ac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da fabrikada yangın Türkiye'nin en büyük otomobil koleksiyonu satılıyor! 17 araç, 17'si de aynı araç! İstanbul Boğazı'nda 2 gemi çarpıştı! Şehir merkezinde domuzla güldüren diyalog Melih Gökçek ''FETÖ''den ifade verdi Arka Sokaklar dizisinden tepki çeken sahne! Sosyal medya karıştı Büyük siber vurgun oeprasyonu! 165 milyon TL çalmışlar Van’da otobüs şoförü hayat kurtardı AK Partili milletvekili marketlerdeki fahiş fiyatın nedenini buldu