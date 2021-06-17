Anasayfa Video Galeriler Gündem Sezgin Baran Korkmaz'ın bulaşık yıkadığı görüntüler olay oldu Sezgin Baran Korkmaz'ın bulaşık yıkadığı görüntüler olay oldu 17 Haziran 2021 Perşembe Saat: 09:40 Firari iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın yeni otelinde bulaşıkları yıkadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60caee62fb67366cb27b35a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafik canavarı durağa daldı: 1'i çocuk 5 yaralı var Biden'dan muhabire tepki: Yanlış meslektesin Tribündeki güzel seyirciyi gören Arap spiker fena coştu Uğur Dündar, "Sezgin Baran Korkmaz ile görüştüm" diyerek detayları paylaştı İstanbul Boğazı bu sefer de çamura bulandı Şevket Çoruh’tan gündem olacak video Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan aşılamada yeni yaş müjdesi 2 metrelik yılan, gri benekli yılanı böyle yedi Levent Üzümcü’den çok konuşulacak eylem