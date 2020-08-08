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  3. 08 Ağustos 2020 10:50

Sinir krizi geçiren kadını kimse ikna edemedi!

Bursa’da psikolojik sorunları olduğu ve sinir krizi geçirdiği iddia edilen E.Ç. 4‘üncü katta bulunan evinin balkonuna çıkarak eşyaları sokağa attı. Tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt veren E.Ç., evinin kapısı balyozla kırılarak, gözaltına alındı.

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