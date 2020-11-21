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  3. 21 Kasım 2020 18:10

Şoke eden olay! Aracın bagajından bile 3 kişi çıktı!

Van'ın Gürpınar ilçesinde ''dur'' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan iki araçtan toplam 11 göçmen çıktı. Otomobillerden birinden 10 göçmen çıkması şaşkına çevirdi.

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