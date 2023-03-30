Son yağışlar da yetmedi! İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte barajların doluluk oranı yüzde 2.28 arttı. Geçen yıl yüzde 89 olan baraj doluluk oranı bugün yüzde 39.3 olarak ölçüldü.

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