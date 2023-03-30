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Son yağışlar da yetmedi! İstanbul'un barajlarında son durum

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İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte barajların doluluk oranı yüzde 2.28 arttı. Geçen yıl yüzde 89 olan baraj doluluk oranı bugün yüzde 39.3 olarak ölçüldü.

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