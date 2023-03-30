Anasayfa Video Galeriler Gündem Son yağışlar da yetmedi! İstanbul'un barajlarında son durum Son yağışlar da yetmedi! İstanbul'un barajlarında son durum 30 Mart 2023 Perşembe Saat: 14:45 Güncelleme: 30 Mart 2023 Perşembe 14:45 İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte barajların doluluk oranı yüzde 2.28 arttı. Geçen yıl yüzde 89 olan baraj doluluk oranı bugün yüzde 39.3 olarak ölçüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64257652dd2f1708b138dfb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yollar, köprüler, binalar... Her şey sular altında kaldı Herkes korkuyor, tiksiniyor o ise üretip, tanesini 30 TL'den satıyor! Erdoğan'ın İYİ Parti sorusu ve aldığı yanıt mikrofona takıldı Et ve Süt Kurumu uyanıklarına dikkat! Yol kenarındaki afişleri gören dönüp bir kez daha baktı İstanbul'da hatalı sollamayla gelen kaza kamerada Sadece 1 TL'ye alıp, Avrupa'ya 1.050 TL'ye satıyor... Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı