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Sosyal medyayı salladı: Eda Taşpınar'dan Mikanos’ta dans şov

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın Mikanos adasında masa üstüne çıkarak ettiği dans sosyal medyayı salladı.

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