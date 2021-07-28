Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyayı salladı: Eda Taşpınar'dan Mikanos’ta dans şov Sosyal medyayı salladı: Eda Taşpınar'dan Mikanos’ta dans şov 28 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 22:30 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın Mikanos adasında masa üstüne çıkarak ettiği dans sosyal medyayı salladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6101b05291260613161dc683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da Vatandaşlar sera ve evlerinin yanmaması için canla başla mücadele ediyor İstanbul'un göbeğinde görüntülenen üniformalı Afganlar tepki çekti Şekil değiştiren UFO kamerada Türkiye'nin tatil cenneti cehenneme döndü! Dumanlar gökyüzünü kapladı! İstanbul'da askeri üniforma giyen Afganlar tartışma yarattı Bilim Kurulu üyesi ''gelmekte olanı'' açıkladı: ''Ya aşı kartı ya da...'' Büyükşen çiftinin cinayet zanlısından olay iddia Pencerede mahsur kalan hırsız, bina sakinlerine yalvardı Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma