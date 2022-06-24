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Suriyeliler polisin üstüne yürüdü

Adana Sarıçam’da yer alan sığınmacı kampındaki Suriyeliler, kampta olay çıkardı ve polis aracının üstüne yürüdü.

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