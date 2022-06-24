Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriyeliler polisin üstüne yürüdü Suriyeliler polisin üstüne yürüdü 24 Haziran 2022 Cuma Saat: 08:40 Adana Sarıçam’da yer alan sığınmacı kampındaki Suriyeliler, kampta olay çıkardı ve polis aracının üstüne yürüdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b54e45a20c5140f5188c83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş: ''Ekibimiz yangına müdahale için Marmaris'e doğru yola çıktı'' Tuğçe Kazaz: ''Türkiye'nin sınırları yeniden çizilmeli'' Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağı tarih belli oldu Gökyüzünde endişelendiren görüntü! Sebebi belli oldu Bu 7'nci vurgun! Milyonlarca TL ile sırra kadem bastı Mahalleli trafik magandasını yakalayıp aracını ters çevirip öldüresiye dövdü CHP'li vekiller Bakan Nebati'yi böyle karşıladı: ''Gözleri parlıyor'' Hastanedeki 7 milyonluk vurgunda pes dedirten savunma İtalyan genç Müslüman olup, Siirt'e yerleşti