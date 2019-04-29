  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Nisan 2019 13:53

Tam CHP'yi eleştiriyordu kulaklıktan gelen sesle şoke oldu

Akit TV eski sunucusu Ahmet Keser canlı yayında CHP'yi eleştirirken kulaklıktan rejinin yaptığı uyarıyla yaptığı hatayı farketti.

Video Galeri
Ekonomik güven endeksi arttı
Ekonomik güven endeksi arttı
Video Galeri
Drondan korkan inekler böyle kaçıştı
Drondan korkan inekler böyle kaçıştı
Video Galeri
Başsavcılıktan intihar eden ajan ile ilgili açıklama
Başsavcılıktan intihar eden ajan ile ilgili açıklama
Video Galeri
YSK’da İstanbul için kritik hafta başladı
YSK’da İstanbul için kritik hafta başladı
Video Galeri
Resmi açılışı cuma günü yapılacak
Resmi açılışı cuma günü yapılacak
Video Galeri
Fırında mide bulandıran görüntü
Fırında mide bulandıran görüntü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM