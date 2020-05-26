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  3. 26 Mayıs 2020 21:40

Tepki çeken polis müdahalesi için açıklama geldi!

Edirne’nin Keşan ilçesinde site bahçesine kurdukları masada alkol alan gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Edirne Valiliği, yaşanan arbedeye ilişkin açıklama yaptı.

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