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Trafik polisi koronavirüs kurbanı!

Zonguldak'ta görevli trafik polisi Mustafa Dönmez (48), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dönmez'den geriye ekip otosundan yaptığı anonsla halkı koronavirüse karşı uyardığı görüntüler kaldı.

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