Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafik polisi koronavirüs kurbanı! Trafik polisi koronavirüs kurbanı! 18 Nisan 2021 Pazar Saat: 14:11 Zonguldak'ta görevli trafik polisi Mustafa Dönmez (48), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dönmez'den geriye ekip otosundan yaptığı anonsla halkı koronavirüse karşı uyardığı görüntüler kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607c13caa244030c643d3933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İbrahim Tatlıses'ten olay gaf: ''Davul gibi olmuşsun'' İngiltere'de, Prens Philip’e veda! Kendi tasarladığı cenaze arabasında taşındı İBB ailesinin acı günü Yerli ve milli Covid-19 aşısının merkezi görüntülendi Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış İmamoğlu: ''İstanbul Otogarı’nda taksi sistemini tamamen değiştirdik'' İmamoğlu unutmadı: ''O okulların adı Köy Enstitüleri'ydi'' İstanbul'da taciz iddiasına mahalle dayağı Sahibinin gözü ününde güpegündüz hırsızlık