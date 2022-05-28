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  4. Türkiye'nin gizli cenneti mendereslerden kartpostallık görüntüler

Türkiye'nin gizli cenneti mendereslerden kartpostallık görüntüler

Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi'ndeki mendereslerin sarı çiçeklerle süslenen hali kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

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