Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin gizli cenneti mendereslerden kartpostallık görüntüler Türkiye'nin gizli cenneti mendereslerden kartpostallık görüntüler 28 Mayıs 2022 Cumartesi Saat: 11:31 Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi'ndeki mendereslerin sarı çiçeklerle süslenen hali kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6291ddde7f01c8605b529c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Avcılar’da sokak ortasında kadını tokatladı, çevredekiler izledi - İhlas Haber Ajansı Trans oyuncu için Barbie bebek üretildi Bridgerton'ın yıldız ismi akıl hastanesine kaldırıldı Gece yarısı vahşeti: Akrabalarını katletti, eşini yaraladı İstanbul'da iğrenç olay: 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar! Aydın'da UFO paniği! Gören inanamadı Altılı zirve öncesi dikkat çeken ''Türkiye’nin Masası'' paylaşımı Üniversitede TÜGVA protestosunda 11 gözaltı Güldür Güldür'den çok konuşulacak 'akaryakıt' skeci