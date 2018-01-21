SON DAKİKA
BAŞBAKAN YILDIRIM: SAAT 11:05 İTİBARİYLE KARA OPERASYONU BAŞLADI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Ocak 2018 10:21

Tüyleri diken diken eden video: Türk'ün gücünü göreceksiniz !

Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından sosyal medyada paylaşılan bir video izlenme rekorları kırıyor.

Bilgin Pro
Video Galeri
Türk savaş uçakları PYD hedeflerini böyle vurdu
Türk savaş uçakları PYD hedeflerini böyle vurdu
Video Galeri
''Dişi İbo'' İbrahim Tatlıses'i ağlattı
''Dişi İbo'' İbrahim Tatlıses'i ağlattı
Video Galeri
Magandalar köpeği bıçaklayıp, kemerle dövdüler !
Magandalar köpeği bıçaklayıp, kemerle dövdüler !
Video Galeri
Hastanede hamile çocuk skandalı
Hastanede hamile çocuk skandalı
Video Galeri
İşte Trabzon'da pistten çıkan uçağın kokpitinde yaşananlar
İşte Trabzon'da pistten çıkan uçağın kokpitinde yaşananlar
Video Galeri
Hastayı sedyeden düşürmüşlerdi... Yeni gelişme !
Hastayı sedyeden düşürmüşlerdi... Yeni gelişme !
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM