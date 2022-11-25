Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Sayın Erdoğan emekli olacak Ümit Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Sayın Erdoğan emekli olacak 25 Kasım 2022 Cuma Saat: 18:55 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6380e5704e3b865020378fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düşük faizli esnaf kredisinde tarih belli oldu 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerine top mermisi yerleştiriliyor Koronavirüse yakalanan İlber Ortaylı'dan iyi haber İYİ Partili isim Erdoğan'ın karşısında görmek istediği adayı açıkladı ''Alışverişe gidiyorum'' diye evden çıktı cansız bedeni çıplak halde bulundu AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteciden olay ''yoksulluk'' açıklaması Erdoğan'dan Ümit Özdağ'a: ''Daha dur, bunlar iyi günleriniz'' Cübbeli Ahmet'e tepki yağıyor! Hayat pahalılığını böyle savundu! A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti veda etti