Türkiye'nin havadan havaya füze teknolojisi olan sayılı ülkelerden biri olmayı başardığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç teknisyen ve mühendislerin geliştirdiği füzenin atış videosunu yayınladı.

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