Anasayfa Video Galeriler Gündem x80m4pj x80m4pj 14 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 11:21 Türkiye'nin havadan havaya füze teknolojisi olan sayılı ülkelerden biri olmayı başardığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç teknisyen ve mühendislerin geliştirdiği füzenin atış videosunu yayınladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6076a5eef19a1d38d91c8943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esenyurt'ta ''mavi su'' bu kez rögardan fışkırdı Canlı yayında Esra Erol'u çılgına çeviren olay Genç kadın İstanbul trafiğini birbirine kattı Sahur vakti Mobilya fabrikasında yangın Adana'da yük treni raydan çıktı İstanbul'da DEAŞ'la bağlantılı 11 şüpheli yakalandı Yandaş medyadan da 128 milyar dolar tepkisi! Yine İstanbul, yine Esenyurt, yine dehşet! CHP’li Başarır Berlin’den gelen skandal yazıyı açıkladı