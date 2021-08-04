  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yangından kaçan kelebek, vatandaşın elinden su içti

Yangından kaçan kelebek, vatandaşın elinden su içti

Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü Muğla'da kaydedilen görüntü yürekleri dağladı. Alevlerden kaçan kelebeğin, vatandaşın bileğine döktüğü suyu içtiği anlar kameraya yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Rus uçağının suyu boşluğa döktüğü anlar kamerada
Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de
Ukrayna parlamentosunda bombalı saldırgan paniği
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
Çin'de yapay zekalı restoran açıldı
Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı
Yangın bölgesine giden CZN Burak işi şova çevirdi
Eski THK Başkanı'ndan canlı yayında olay açıklamalar
Ankara- Ankara'da korkutan yangın! Dumanlar Anıtkabir'den görüldü