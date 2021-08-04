Anasayfa Video Galeriler Gündem Yangından kaçan kelebek, vatandaşın elinden su içti Yangından kaçan kelebek, vatandaşın elinden su içti 04 Ağustos 2021 Çarşamba Saat: 16:05 Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü Muğla'da kaydedilen görüntü yürekleri dağladı. Alevlerden kaçan kelebeğin, vatandaşın bileğine döktüğü suyu içtiği anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610a90a13f414c491f44ac93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rus uçağının suyu boşluğa döktüğü anlar kamerada Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de Ukrayna parlamentosunda bombalı saldırgan paniği İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz'' Çin'de yapay zekalı restoran açıldı Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı Yangın bölgesine giden CZN Burak işi şova çevirdi Eski THK Başkanı'ndan canlı yayında olay açıklamalar Ankara- Ankara'da korkutan yangın! Dumanlar Anıtkabir'den görüldü