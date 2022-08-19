Anasayfa Video Galeriler Gündem Yanındaki çocuklara hırsızlık yaptıran kadın kamerada! Yanındaki çocuklara hırsızlık yaptıran kadın kamerada! 19 Ağustos 2022 Cuma Saat: 14:35 İstanbul'da bir iş yerine çocuklarıyla giren bir kadının yanındaki çocuklara hırsızlık yaptırdığı anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ff75843e08ee73697b2043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen anketçiden canlı yayında AK Parti'ye kötü haber Karamollaoğlu çılgına döndü: ''Bu kadar kafasızlık olmaz'' Genç kadın elleri, ayakları ve ağzı bağlı bulundu, gerçek ortaya çıktı HDP'li Gergerlioğlu'nu terleten soru House Of The Dragon’dan bir fragman daha Diyanet'ten ''PantolonlarI daracık, toplum içine çıkılmamalı'' çıkışı Zeynep Bastık'tan sahnede dans şov! Türkiye Sadık öğretmeni konuşuyor! Dağ, tepe demedi sırtında taşıdı Gören dönüp bir daha bakıyor! Limuzinle binlerce kilometre uzaktan Kayseri'ye geldi