  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yanındaki çocuklara hırsızlık yaptıran kadın kamerada!

Yanındaki çocuklara hırsızlık yaptıran kadın kamerada!

İstanbul'da bir iş yerine çocuklarıyla giren bir kadının yanındaki çocuklara hırsızlık yaptırdığı anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen anketçiden canlı yayında AK Parti'ye kötü haber
Karamollaoğlu çılgına döndü: ''Bu kadar kafasızlık olmaz''
Genç kadın elleri, ayakları ve ağzı bağlı bulundu, gerçek ortaya çıktı
HDP'li Gergerlioğlu'nu terleten soru
House Of The Dragon’dan bir fragman daha
Diyanet'ten ''PantolonlarI daracık, toplum içine çıkılmamalı'' çıkışı
Zeynep Bastık'tan sahnede dans şov!
Türkiye Sadık öğretmeni konuşuyor! Dağ, tepe demedi sırtında taşıdı
Gören dönüp bir daha bakıyor! Limuzinle binlerce kilometre uzaktan Kayseri'ye geldi