Yanındaki çocuklara hırsızlık yaptıran kadın kamerada!

İstanbul'da bir iş yerine çocuklarıyla giren bir kadının yanındaki çocuklara hırsızlık yaptırdığı anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

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