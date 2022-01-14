Yasaklı köpek ırkları için son gün

Yasaklı köpek ırklarının kayıt ettirilmesi için son güne girildi. Ankara’da şu ana kadar bin 500’ün üzerinde yasaklı ırk kayıt altına alındı.

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