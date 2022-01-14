Anasayfa Video Galeriler Gündem Yasaklı köpek ırkları için son gün Yasaklı köpek ırkları için son gün 14 Ocak 2022 Cuma Saat: 14:25 Yasaklı köpek ırklarının kayıt ettirilmesi için son güne girildi. Ankara’da şu ana kadar bin 500’ün üzerinde yasaklı ırk kayıt altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e15da29a5f56352807d953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da can pazarı! Dehşet dolu anlar kamerada Akşener, Mansur Yavaş'ı ziyareti sonrası soruları yanıtladı 10 TL'ye ''ölüm'' ticareti! İstanbul'un 2021 yılı asayiş karnesi açıklandı PKK'lı terörist kardeşler yakalandı Bilim Kurulu Üyesi Özlü: ''Omicron dalgasının yükselme konumundayız'' Uludağ'da sömestr hareketliliği! Rezervasyonlar dolmak üzere Doğu Karadeniz karlar altında! Yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı Türkiye'nin 500 yıllık tarihi böyle talan edildi